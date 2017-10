Tänavuse suve kaks kuumimat üleminekut olid kahtlemata Neymari ja Kylian Mbappe transfeerid Pariisi Saint-Germaini. Nüüd paljastas aga Mbappe agent, et prantslane soovis tegelikult liituda FC Barcelonaga.



PSG kulutas tänavu suvel üle 400 miljoni euro, et tuua meeskonda brasiillasest superstaar Neymar ning Monaco imelaps Kylian Mbappe. Pealtnäha on filigraansed ründajad oma mängumootori edurivis (koos Edinson Cavaniga) briljantselt tööle saanud, olles kolmepeale kõikide sarjade peale kokku löönud 25 väravat. Tegelikkuses oleks see aga kõik võinud olemata jääda.



Josep Maria Minguella, kes on jalgpalliüldsuselt tuntud, kui Lionel Messi talendi avastaja, sõnas Hispaania raadiojaamale Cadena COPE, et Mbappe soovis tegelikult liituda Kataloonia hiiuga. "Kui ta kuulis, et Neymar liitub PSGga, tahtis ta Barcelonasse siirduda."

"Barca oleks Mbappe umbes 150 miljonit euro eest kätte saanud (120 + 30 miljonit). Ma suhtlesin ka tema isaga, kes kinnitas mulle, et Mbappe unistas ainult Barcelonast. Tema südamesoov oli Messiga koos mängida," lausus Minguella.

Lisaks paljastas agent, et ühel hetkel oli tugevaks jututeemaks ka võimalik üleminek Madridi Reali, kuid see variant langes Mbappe jaoks ära, kuna ta kartis Reali suure kolmiku (Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Karim Benzema) varju jääda ja vähe mänguaega saada.

Ometi ei sõnanud Minguella, miks noor prantslane lõpuks PSGsse minema soostus.