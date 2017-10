Eesti võrkpallikoondise kapteni Kert Toobali elu Prantsusmaal oleks tänavu pidanud muutuma veidi roosilisemaks. Pärast kaheaastast perioodi esiliigas tõusis mehe leivaisa Rennes' Volley 35 lõpuks kõrgliigasse. Paraku on hooaeg alanud vigastustelainel ning kahe vooru järel on tablis kirjas kaks 0:3 kaotust. Eile jäädi alla Andri Aganitsa tööandjale Montpellier' Volley'le (20:25, 17:25, 22:25).



Hooaja algusele on kõige suurema pitseri vajutanud vigastusetont, mis järjepanu mehi maha murrab. Kui juba ettevalmistusperioodist saati on erinevad probleemid vaevanud põhilist tempomeest ning ka meeskonna teist nurgaründajat, siis hooaja avamängus kukkus õnnetult ameeriklasest nurgaründaja Gregory Petty, kes vigastas oma põlve nii tõsiselt, et tänavu enam meest ei näe.

Selle tulemusena on farmklubist järjepanu põhimeeskonna tegemistesse kaasatud noori pallureid, kes on küll tahtmist täis, kuid sellisel tasemel jääb sellest paraku väheks.



"Eks nende paari mehe pealt tulevadki praegu augud sisse, " sõnas Toobal Õhtulehele. "Vastuvõtuga võetakse mehed ette ja tulevad puutevead. Kokkuvõttes, kui igas geimis annad ära 3-4 punkti, siis tasavägistes mängudes see otsustabki. Võid ju terve geimi rabeleda, aga tuleb kaks viga järjest ja ongi kõik. Imetrikke võib proovida, aga tase on lihtsalt selline."

Samamoodi pani meeskonnale väikese põntsu niivõrd ränga vigastuse nägemine. "Mentaalselt on sellise vigastuse nägemine ikka väga ränk. Kui ikkagi reaalselt näed, et mingil mehel tuleb põlv liigesest välja, siis see avaldab meeskonnale mõju. See oli ikka päris kole," lausus Toobal.