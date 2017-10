Madridi Reali korvpalliklubi on Euroliiga uut hooaega alustanud küll kahe järjestikuse võiduga, kuid eilses 82:69 võidumängus Moskva CSKA vastu kaotas Hispaania tippklubi kaks olulist mängumeest.

Suvel oma uue kodumaa EMil kullani tüürinud Anthony Randolph tõi oma leivaisale küll 16 punkti, kuid oli sunnitud õlavigastuse tõttu mängu lõppu pingilt vaatma. Praeguseks on ilmnenud, et mees jääb trauma tõttu platsi kõrvale vähemalt kuuks ajaks.



Hoopis kurvemalt lõppes mäng Ognjen Kuzmici jaoks, kes sai platsil viibida napilt alla kolme minuti, enne kui oma põlve vigastas. Uuringud näitasid, et mees rebestas oma ristatisidemeid ja suure tõenäosusega on tema hooaeg lõppenud.

Teatavasti on Madridi klubi laatsaretis ees ootamas juba Hispaania koondislane Sergio Llull, kes suvel kontrollmängus Belgia vastu samamoodi oma põlve vigastas ning ristatisidemeid rebestas.