Kuigi korvpalli Euroliiga on selgelt märku andnud, et nemad koondisepausi ajaks oma mänge seisma ei pane, siis Kreeka rahvuskoondist see esiti ei paista kõigutavat.

Nõnda nimetatigi novembris peetavaks rahvuskoondiste MM-valiksarja aknaks koosseisu ka üheksa Euroliigas pallivat meest: Georgios Printezis, Nick Calathes, Kostas Papanikolaou, Kostas Sloukas, Vangelis Mantzaris, Ioannis Papapetrou, Thanasis Antetokounmpo, Konstantínos Mitoglou, Zach Auguste.

Tuleval kuul kohtuvad kreeklased 24. novembril Suurbritanniaga ja kolm päeva hiljem Iisraeliga. Eesti mängib grupi eeldatava favoriidiga veebruaris ja juulis.