Kalev/Cramo alistas Eesti korvpalli meistriliigas võõrsil Tartu Ülikooli 73:68 ja jätkab täisedu nelja võiduga. Kalevlaste peatreener Alar Varrak ütles pärast kohtumist, et võita on muidugi tore, aga pärast võimast esimest poolaega lasti Tartu liiga lihtsalt järgi.

"Mulle tuli meelde eelmise aasta mäng Tartuga, kui juhtisime 22 punktiga, aga lõpuks kaotasime ühega. See viga on meid kummitanud aastaid, et anname kogu töö 3-5 minutiga ära. Alguses olime kate-kattest mängus teravad ja kõik toimis normaalselt, aga siis andsime järgi. 10 protsendist juba piisab. See võtab nõutuks," rääkis ta.

"Minu arust Tartu ei teinud taktikaliselt suuri muutusi ja ei võtnud kasutusele uusi liikumisi, olime ise kehvad. Ega keegi meelega lõdvemalt ei võtnud, eks Tartul õnnestusid asjad ka paremini kui esimesel poolajal," lisas Varrak.

Viimaste minutite punkt-punkti heitluses näitasid aga kindlamat närvi kalevlased. Kui Tartu 18aastane tagamängija Robin Kivi viskas viimasel minutil kaks kolmest mööda, siis Bojan Subotic oli pool minutit enne lõppu täpne, sealjuures rünnakuaja viimasel sekundil. Tartul tekkis veel võimalus mäng lisaajale saata, aga Kristjan Kitsingu kolmene ei tabanud.

"Eks need Robin Kivi kaks möödaläinud kolmest otsustasidki mängu - tal oli võimalus kangelaseks tõusta. Selle, mis meil jäi 3. veerandajal tegemata, suutsid Sokk ja Subotic lõpus ära teha," sõnas Varrak.