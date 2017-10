Tartu kaotas avapoolaja 24:40, aga kolmandal veerandajal tehti vahe tasa. "Ega me suurt midagi ei muutnud, mõnda liikumist kasutasime siiski rohkem. Mida siin ikka üllatada on, skautinguid tehakse põhjalikult ja enam-vähem on kõik teada," lausus Vene.

"Tanel on juulikuust saati korralikult treeninud ja tema füüsiline seis on hea. Ehk saabki ennast lahti mängida. Aga selge see, et järgmistes mängudes peame talle rohkem hingetõmbepause leidma," selgitas peatreener.