Hindan oma hetkeseisu normaalseks. Kõik on enam-vähem nii, nagu peab. Üks lumelaager on veel jäänud, seal peab kilomeetreid koguma. Kaks peamist eesmärki on kodune MK-etapp ja olümpiamängud. Otepääl tahaks kindlasti hästi võistelda, sest vanaema tuleb vaatama.

Han Hendrik Piho: Vaeva on nähtud, aga tööd tuleb veel teha. Õnneks ei toimu esimene MK-etapp homme. Kuu on veel aega, aga see läheb väga ruttu. Töötada tuleb efektiivselt. Suures plaanis on seis hea ja suurem eesmärk on läbi võistluste koguda enesekindlus ja vormi. Jaanuarist kuni olümpiani tahan olla parimas löögihoos. Loodan hakata MK-sarjas stabiilselt punktikohale jõudma.

Kail Piho: Selja taga on viimase kümne aasta üks kehvemaid hooaegasid. See oli kohtutav. Mul oli häbi. Tahan fännide ja toetajate ees vabandada. Kontinentaalkarika etappide punktid on kümne aasta tagune teema, praegu peaks ikka MK-punktidest rääkima. Eks raskused tulevad ikka ette, kuid võitjana tulevad välja tugevad isiksused.

Kevadel olin kahe vahel, kas üldse karjääriga jätkata. Ajend oli lõpuks see, et tahan tiimi eest olla väljas. Näengi end nüüd rohkem tiimimehena, kuid kindlasti tahan end ka individuaalselt tõestada.

Vorm läheb järjest paremaks. Füüsilist valmisolekut hindan heaks, tehniliselt on vaja paremaks saada. Tegelikult on minu hüppemäe komistuskivi kõigile teada. See nüanss otsustabki, kas heitlen punktikoha eest või olen viimase kümne hulgas. Siililegi selge, et minu puhul oleneb kõik hüpetest.

Kail Piho (Stanislav Moshkov)

Kristjan Ilves: Eelmise hooajaga tuleb tegelikult rahul olla. Päris terve talve jooksul ei suutnud löögihoos olla, vahepeal tulid pausid sisse, sest hüppemäel kadus enesekindlus. Lõpp läks paremaks ja lisas enesekindlust ning motivatsiooni. Kokkuvõttes paneksin hindeks nõrga nelja.

Lahti MM jääb kripeldama, sest olin väikesel mäel heas hüppehoos. Kahju, et vorm polnud päris see, mis pidi. Tippvorm saabus nädal hiljem.

Võrreldes eelmise aastaga on enim muutunud see, et oleme lihtsalt rohkem ja targemalt trenni teinud. Kevadel sõitsin 1000 km suuskadega. Meeletu põhi sai alla pandud ja sinna peale oleme nüüd järjest ehitanud. Õnneks pole ma ka hüppemäel kehvemaks jäänud, pigem liigub asi paremuse suunas.

Tegelikult pole ma kunagi hooaja eel paremini valmis olnud. Tunnen end enesekindlalt ja olen valmis võistlema. Suvisest MK-sarjast jäi kõrgetel kohtadel olemise maik suhu. Püüan jätkata samasuguse hooga. Olümpia osas on seis sama: olen ka varem välja öelnud, et suurim siht on jõuda esikümnesse. Usun, et sajaprotsendilise õnnestumise juures on see täiesti reaalne. Töö käib ja tõesti loodan, et olen valmis selle tulemuse ära tegema.

Kristjan Ilves. (Stanislav Moshkov)

Treener Andrus Ilves: Kristjani puhul on oluline, et tema mõttemaailm on muutunud. Ta ei võistle enam MK-sarja punktide nimel, vaid sihib esikümnesse. Eelmisest hooajast jääb veidi kripeldama, et tippvorm saabus napilt pärast MMi.

Koondises on nüüd rohkem mehi ja konkurents on igati positiivne. Hooajale ette vaadates on kodune MK-etapp ja olümpiamängud kõige tähtsamad. Tahame olümpial meeskonnana väljas olla. Kui neil kahel võistlusel suudame kõige paremaid tulemusi näidata, siis oleme hooaja lõpus rahul.