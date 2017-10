Eesti võrkpallitreeneritest on varem välismaal töötanud Peeter Vahtra, Laimons Raudsepp ja Urmas Tali, kellest kõik teenisid elatist Soomes. Rainer Vassiljev pakkis suvel oma kodinad kokku ja sõitis Maarjamaalt hoopis Šveitsi.

“Rajame siis teed, mis seal ikka,” lausub Vassiljev oma võõrsile siirdumise kohta. Kuigi vanust on Rakveres sündinud Vassiljevil vaid 34 eluaastat, on tänavune hooaeg talle peatreenerina juba üheksas. Kolm Eesti meistritiitlit, Balti liiga võitjakarikas ja Selveris tehtud töö noorte arendamisel olid piisavaks resümeeks, et Šveitsi klubi Schönenwerd Volley pakkumise lauale lööks. Nõnda mees 5000 elanikuga väikelinna jõudiski.

Kuigi Vassiljev oleks vend Rannari või isa Peebu eeskujul võinud minna ka poliitikasse, sai vollearmastus mehest võitu. Tõsi, oleks vanajumal sentimeetreid pisut rohkem andnud (Vassiljev on 177 cm pikk – K.J.) hakanuks rakverlane ikkagi mängumeheks, kuid saatusel olid teised plaanid.



“Elus tehtud valikud pole kerged olnud,” sõnab treener. “Samas on mul üks siht olnud, et jõuda siia [välismaale], kus nüüd esimest aastat olen. Selle nimel olen vaeva näinud ja tagantjärgi saab öelda, et järelikult pole valesti otsustatud.”

Viimased kolm aastat tegi Vassiljev Tallinna Selveri meeskonnas head tööd noormängijate arendamisega. Sealjuures ei karastunud mitte ainult pallurid, vaid ka peatreener. Selle kasvatamisperioodi jooksul võidetud meistritiitlid on mehele endale ainult boonuseks olnud.