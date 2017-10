Kaks 80aastast vanameest hakkavad aastavahetuspidu pidama. Üks küsib teiselt kas ikka kõik on juba peoks olemas. Teine vastab: "On küll," ja ütleb veel magusa näoga, et "...lähen otsin meile kaks ilusat tibi kah peole..."

Esimene vanamees lööb kah näost särama ja ütleb: "...ma lähen otsin siis tibidele mehed..."