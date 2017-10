Loit lisas, et matši algus oli lootusrikas. „Ei arvanud, et nii hästi läheb. Algus oli päris hea. Lõpukolmandik läks veidi halvemini. Ta tegi oma 5:1 spurdi ära.“

Eestlanna jaoks oli tegu karjääri teise täiskasvanute MK-ga, esimene toimus aasta eest samuti Tallinnas (57. koht). Mis on peamine vahe noorte ja naiste seas? „Juuniorid ei karista mu vigu ära. Täiskasvanud karistavad aga iga vea. Pean palju tähelepanelikumalt ja korralikumalt vehklema, vigu ei tohi teha. Täiskasvanud on lihtsalt nii palju kogenenumad, neil on hea noortega vehelda, sest noored teevad palju vigu.“

Kuigi vehklemine on ala, kus tuleb palju mõelda, ei salanud Loit ka väsimust. „Väsin naiste seas palju kiiremini ära, olen praegu täitsa läbi.“

Tõsi, 16aastasena täiskasvanute MK-l põhiturniirile ehk 64 sekka jõuda on juba korralik saavutus. Tulevikku silmas pidades lausus Loit, et tuleb kõvasti trenni teha ja lihtsalt vehelda, vehelda ja veel kord vehelda. Et kogemusi saada. Ja need on vehklemises hindamatu väärtusega.