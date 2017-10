Nädalavahetusel toimub naiste vehklemise MK-etapp Tallinna Mõõk. Laupäeval peetakse individuaal-, pühapäeval võistkonnavõistlus. Esimesena rajale läinud Julia Beljajeva sai ka esimese võidu, tehes Eesti piigade jaoks otsa hästi lahti!

Kaheksandikfinaal

Matšis Julia Beljajeva - Kristina Kuusk haaras Beljajeva esimese kolmandikuga 3:2 edu, teisel kolmandikul jäädi passiivseks ning kohtunik lõpetas selle perioodi kiirelt. Otsustaval perioodil haaras Beljajeva selge initsiatiivi, pääses ette 9:3 ning kuigi Kuusk tuli veel seisuni 8:11, tegi neli viimast torget Beljajeva - 15:8 ja koht veerandfinaalis on käes! Beljajeva järgmine vastane on Ukraina esindaja Džoan Feybi Bežura.