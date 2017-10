Heas vormis Julia Beljajeva alustab Džoan Feibi Bežura vastu hiilgavalt, võites esimese kolmandiku 6:2. Ta hoiab edumaad, võidab matši 15:12 ning koht nelja parema hulgas ehk poodiumil on käes! Kell 17.05 algavas poolfinaalis tuleb vastaseks eelmises ringis Erika Kirpu välja lülitanud valitsev maailmameister Tatjana Gudkova Venemaalt . Teises poolfinaalis kohtuvad Emese Szasz-Kovacs (Ungari) - Mara Navarria (Itaalia).

Matšis Julia Beljajeva - Kristina Kuusk haaras Beljajeva esimese kolmandikuga 3:2 edu, teisel kolmandikul jäädi passiivseks ning kohtunik lõpetas selle perioodi kiirelt. Otsustaval perioodil haaras Beljajeva selge initsiatiivi, pääses ette 9:3 ning kuigi Kuusk tuli veel seisuni 8:11, tegi neli viimast torget Beljajeva - 15:8 ja koht veerandfinaalis on käes! Beljajeva järgmine vastane on Ukraina esindaja Džoan Feibi Bežura.

Erika Kirpu juhtis valitseva maailmameistri Tatjana Gudkova (Venemaa) vastu 6:4, lasi vastase seisuni 6:6 ja kõik otsustas lisaaeg. Seal pääses Kirpu ühe torkega ette, kuid viimase kümne sekundiga pööras Gudkova seisu 8:9 enda kasuks 11:9 ja jõudis veerandfinaali.

1/16-finaal

Julia Beljajeva alistas rumeenlanna Raluca Cristina Sbarica 15:8 ning jäi ootama vastast matšist Kristina Kuusk - Roberta Marzani. Ja tuleb kaheksandikfinaal Beljajeva - Kuusk! Kuusk alistas itaallanna 15:12.

Ja kolmaski Eesti vehkleja jõuab kaheksandikfinaali - Erika Kirpu alistab hiinlanna Lai Jianglingi 14:13!

Nelli Differt jääb paraku teises ringis 11:15 alla kaheksanda asetusega itaallannale Rossella Fiamingole.

1/32-finaal

Võistlusel esimese asetuse saanud Beljajeva ei jätnud jaapanlannale Yume Kurokile mingit võimalust - 15:5! Beljajeva järgmine vastane on rumeenlanna Raluca Cristina Sbarica.

Kristina Kuusk alustab napi 11:10 võiduga Luksemburgi vehkleja Lis Rottler-Fautschi üle! Tema järgmine vastane itaallanna Roberta Marzani, kes lülitas konkurentsist pool aastat tagasi emaks saanud Katrina Lehise - tulemus 15:11.

Nelli Differt teeb samasugust juveliiritööd nagu teine Haapsalu piiga Kristina Kuuskki - tulemuseks 13:12 ning Maria Martinez Venetsueelast on alistatud!

Erika Kirpu stardib võimsa 15:4 võiduga Leonora Mackinnoni (Kanada) üle! Tema järgmine vastane on hiinlanna Lai Jiangling.