Aprillis emaks saanud Katrina Lehis (22) jõudis oma esimesel sünnitusjärgsel rahvusvahelisel võistlusel ehk Tallinna Mõõgal 64 sekka, kuid kaotas seal 11:15 itaallannale Roberta Marzanile.

"Vastane oli mulle niivõrd kuivõrd tuttav. Kui ma juunioride MMi võitsin, siis võitsin teda poolfinaalis ühe torkega," lausus Lehis matši järel. "Itaallanna, teadsin, et ta on kaitses tugev. Tema rünnakud on hästi sujuvad, neid ei näe hästi ette.

Ta teeb sammu ja siis kuidagi alt ründab. Ma ei taba seda ära, siis jäängi ette ja läheb kehvasti. Vastane pole üldse nõrk, kuulsin, et ta on nüüd Itaalia naiskonnas ka."