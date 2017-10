USAs läks juba eelmisel hooajal moodi põlvitamise komme, mis meeldib eriti jalgpalliliiga NFL mängijatele. Mustanahaliste ebavõrdse kohtlemise vastu protestimist hoogustasid president Donald Trumpi keelud. Selle lainega liitus nüüd NBA mängu eel riigi hümni esitanud laujatar Justine Skye.

Võib eeldada, et Brooklyn Netsi ja Orlando Magicu vahelise kohtumise eel esitatud hümn jääb Skye'le NBAs ka viimaseks, sest korvpalliliigas on sel moel protestimine keelatud. ühele põlvele. Vaata videot!

Okay first @JustineSkye is brave and I'm proud of her 👌👏👏 and second the high notes and her voice is just really beautiful 🔥🔥😍👑😩 pic.twitter.com/5hVsUu9RD9