Kusjuures Kirpu vehkles täna kaks korda lisaajal, 1/16-finaalis alistas ta otsustava torke toel 14:13 hiinlanna Jiangling Lai. Kirpu tunnistab, et tema jaoks see suurt ei muuda, kas tablool on näiteks kolmas kolmandik või lisaaeg.

„Tean omast kogemusest, et vaadata on raskem kui vehelda. Rajal ei saa sellest nii hästi aru, kui pingeline on. Pigem mõtlen, mida teen, mida vastane võib teha. Midagi sellist. Olen nii palju kogenud, et ei hakka mõtlema, kas kaotan praegu või muud sellist. Olin täna enesekindel.“

Hiljuti ületas uudiskünnise teade, et Kirpu alustas koostööd Itaalia tippjuhendaja Angelo Mazzoniga, kes Kalevi spordihalliski teda usinalt juhendas. „Mulle väga meeldib, saame teineteisest aru,“ rõõmustas Kirpu.

„Ausalt, üritasin teha seda, mida ta mulle pakkus. Viimase kahe matši pingelistel momentidel ei suutnud ma kahjuks ellu viia seda, mida ta mulle soovitas.“

Ta täpsustas: „Minu jaoks pole väga mugav olukord, kui vastane pressib mind kurjalt ja lammutab tugevalt läbi tera. Siis treener ütleski mulle, et pane relv kõrvale, ära anna talle relva. Aga mul oli nii suur soov torgata, et mõtlesin, et vot-vot kohe…“

Üleüldse sujuvat koostöö Mazzoniga suurepäraselt. „Võin ausalt öelda, et ei kujutanudki ette, et võõra inimesega on nii mugav olla. Tõesti, ta ütleb momente, mida ma olen kuskil juba mõtelnud või tundnud. Näen, et see, mida ta ütleb, töötab. Nii peabki koostöö treeneriga välja nägema.“