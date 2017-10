Epeevehkleja Kristina Kuusk jõudis Tallinna Mõõgal 16 sekka, kuid seal tuli koondisekaaslaselt Julia Beljajevalt vastu võtta 8:15 kaotus. „Vahepeal suutsin vahet tasa teha, aga siis hakkas aeg otsa saama ja pidin ilmselgelt jooksma. Kui seisan, ei juhtu midagi, aeg saab otsa ja lähme rõõmsalt laiali. Jooksmisega kaasnevad ilmselgelt riskid. Seekord ei õigustanud, võib-olla järgmine kord mõne teises matšis jälle õigustavad,“ sõnas Kuusk ja kiitis Beljajevat. „Seda võib öelda, et Julia on täna väga heas vormis. Tal on väga hea torketunnetus, minul jäi sellest natuke puudu, aga pole hullu.“

Kuusk lisas, et omavaheline mõõgavõitlus eestlannadele ei meeldi. „Arvan, et ei tee mitte ühelegi vehklejale liiga, kui ütlen, et mitte kellelegi meist ei meeldi omavahel vehelda. Teame teineteist läbi ja lõhki. Lihtsalt oleneb, kellel sel päeval see teadmine paremini välja tuleb. Ega seal (vastase vehklemises – M.T.) midagi muutu. Aastaid pole midagi muutunud.“

Samas lausus Kuusk, et omadele pole mingit pidi parem kaotada kui võõrastele: „Kaotus on kaotus.“ Eelmisel aastal jäi tema laeks kodusel MK-etapil 1/32-finaal. „Kui on progress, siis on ikka natuke rõõmsam olla.“ Ta lisas, et kodusel ja välismaisel turniiril on vaid nii palju vahet, ei reisima ei pea. „Aga kui olen rajal, mask peas, siis pole seda tunnet, et oi, ma olen nüüd Eestis. Siis on ainult minu rada ja minu matš.“