Kuigi Lionel Messi pole FC Barcelonaga veel praegugi laual olevat nelja aastast lepingupikendus allkirjastanud, valmistab klubi ette uut kontrahti, mis filigraanse argentiinlase nendega tema elu lõpuni seoks.



Säärases käigus pole siiski midagi uut, sest teatavasti sõlmis Barcelona korvpallimeeskond sel suvel oma legendi Juan Carlos Navarroga (37) kümne aastase lepingu, lisaks allkirjastas just vutimeeskonna keskväljalüli Andres Iniesta oma eluaegse lepingu vutigigandiga.

Väidetavalt nõustus Messi Barcelona poolsete tingimustega juba juulikuus, kuid ametlikult pole mees siiamaani juhtkonnaga ühe laua taha istunud ja oma allkirja paberile pannud.

Barcelona klubi tegevjuht Oscar Grau sõnas nüüd meediale, et argentiinlasele jaoks ollakse hetkel samamoodi koostamas elu lõpuni kestvat kontrahti.

"Messi nõustus nelja aastase lepinguga juulis, kuid klubi pakub temale eluaegset lepingut," sõnas Grau. "Sellega anname talle võimaluse siia jääda, sest ta on siin väikesest saadik olnud ja ta on muutunud klubi ikooniks. Isegi pärast tema mängijakarjääri lõppu soovime, et ta jääks meeskonna juurde edasi."