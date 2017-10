Palermo kohus leidis, et endine Itaalia rahvuskoondislane palus oma sõbralt Mauro Lauricellalt 12 000 eurot, et tasuda oma diskoteegi ülalpidamiskulusid.

"Oleme hetkel paradoksaalses olukorras, kus väidetav initsiaator on süüdi mõistetud, kuid kuritööde tegelik kordasaatja on sisuliselt õigeks mõistetud," sõnas Miccoli advokaad Giovanni Castronovo kohtumaja uksel ajakirjanikele.

"Miccoli on vihane ja kurb samaaegselt, sest ta teab, et ta on süütu. Ta on süütu kõrvalvaataja siinsetes oludes ja meie eesmärk on seda ka tõestada."