Eesti jalgpallikoondislase Henrik Ojamaa klubiotsingud viisid teda nüüd üheksandasse välisriiki - Horvaatiasse.

Mehe uueks tööandjaks on Horvaatia esiliigaklubi HNK Gorica. 2009. aastal loodud klubi on suurem osa oma ajaloos veetnud riigi esiliigas. Mullu pääseti küll üleminekumängudele, kuid seal jäädi alla Cibaliale.

Praegu püsitakse 13 vooru järel teisel kohal, jäädes liidripositsioonil olevale Zagrebi Dinamo duubelmeeskonnale alla ühe silmaga.

"Liitusin Gorica klubiga, kuna tegemist on väga hästi organiseeritud meeskonnaga, kellel on kõrged standardid ja suured ambitsioonid," sõnas mees uue leivaisa Facebooki lehe vahendusel.

"Teen jätkuvalt kõik endast oleneva, et meeskond oleks edukas ning tahan õigustad minusse uskunud ja mind Goricasse toonud juhtide usaldust. Horvaatias on väga palju andekaid pallureid ja olen kindel, et ka mina suudan siin oma talenti näidata."