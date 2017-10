Koduse epeevehklemise MK-etapi parima individuaalse tulemuse eest hoolitses Julia Beljajeva, kes saavutas 3. koha. Poolfinaalis kaotas ta 8:15 valitsevale maailmameistrile Tatjana Gudkovale, kes lõpetas Beljajeva teekonna ka suvise MMi poolfinaalis.

Kaotusest hoolimata lausus Beljajeva, et teda võib 3. koha puhul õnnitleda. „Lihtsalt matši algus läks natuke sassi. Kui poleks 1:6 taha jäänud, oleks ehk teistsugune matš tulnud,“ sõnas ta ajakirjanikele.

„Enne MMi oleme ka paar korda vehelnud, olen teda võitnud ka. Ei saa öelda, et ta on kõige tugevam vastane. Muidugi ta on maailmameister, aga kõik matšid on täiesti võidetavad. See kord läks nii, pean oma järeldused tegema. Ei tohi kohe matši alguses lollusi teha. Rumalad vead.“