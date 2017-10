Tänavu kodusele võrkpallimaailma kaarte segama tulnud Saaremaa VK on oma debüüthooaega alustanud võimsalt. Täna alistati koduses Kuressaare spordihallis Jekapbilsi Luši 3:1 (25:19, 25:20, 19:25, 25:22).



Kui esimesed kas geimi kuulusid võrdlemisi kindlalt saarlastele, siis kolmandas geimis suutsid vastased oma servi leida ning ka kolm ässpallingut virutada.

Siiski suutsid Urmas Tali hoolealused ennast koguda ning maksimaalsed võidupunktid tabelisse kirjutada.



Saaremaa resultatiivseim oli täna Hindrek Pulk, kes tõi 18 punkti (rünnak 40st 18, 45%). Teda toetasid Rauno Tamme 11 (rünnak 50%) ja Kostiantyn Riabukha 10 punktiga (rünnak 64%). Servimasin Mihkel Tanila kostitas lõunanaabreid kolme serviässaga, viies oma hooaja kogusaldo 11ni.



Pärnu VK alistas Lätimaal Raseiniais sealse Norvelita 3:1 (25:19, 24:26, 25:16, 25:21). Avo Keele meeskonnast kandis suurimat ründekoormust täna Edvinas Vaškelis, kes tõi 23 punkti (rünnak 49%), Kevin Saar toetas teda 16 (rünnak 50%) ja Taavet Leppik 14 punktiga (rünnak 43%).

Saaremaal on nüüd kirjas neljast mängust neli võitu, samamoodi kaotuseta on alustanud Pärnu VK, kellel on kirjas viis võitu.