FC Barcelona jalgpalliklubi president Josep Maria Bartomeu kinnitas, et tema südameklubi jääb Kataloonia iseseisvuspüüdlustest hoolimata truuks Hispaania liigale.

"Kinnitan teile, et klubi juhtkond teeb kõik selleks, et Barcelonat kaitsta," sõnas Bartomeu. "Me ei paneks kunagi meeskonda ja selle eksistentsi üheski liigasüsteemis küsimärgi alla."

"Sellepärast soovingi kõikidel kinnitada, et jätkame mängimist La Ligas ja antud hetkel on meie positsioon siin ka garanteeritud. Barcelona jalgpalliklubi jätkamine La Ligas on kasulik mõlemale osapoolele ja soovime seda koostööd jätkata."

Varasemalt on Madridi Reali poolehoidjast kõrgliiga president Javier Tebas ajakirjandusele väitnud, et Kataloonia klubidele ei tagata piirkonna iseseisvuse puhul kohta La Ligas.

Samas pole Hispaania liiga teleõiguste hoida Mediapro esindaja Jaume Roures isegi näiteks kuulnud sellisest variandist. "Mulle ei mahu pähe võimalus, et meie liigasse ei kuuluks mõlemad, nii Barcelona kui Madridi Real," lausus Roures.