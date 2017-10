Korraliku partii tegi lätlane Kristaps Porzingis, kelle kontosse jäi 33 silma. Sellest aga ei piisanud, sest New York Knicks jäi koduväljakul 107:111 alla Detroit Pistonsile ning esimest võitu jäädakse veel ootama.

Halvad uudised tabasid aga Los Angeles Clippersit, kes küll võitis ülikindlalt 130:88 Phoenix Sunsi, kuid kaotas ühe mängumehe. Nimelt vigastas NBAs debüüthooaega tegev Miloš Teodosic vasakut jalga.

Sama jala hüppeliigesega on serblases ennegi probleeme olnud, kuid kardetakse, et viga sai hoopis achilleuse kõõlus. Mis täpsemalt ja kui tõsise traumaga tegemist on, selgub pärast uuringuid.