Väga vähe tõenäoline - on vastus pealkirjas esitatud küsimusele. Nimelt kohtub Liverpool täna õhtul Premier League´is Tottenhamiga, kus jookseb platsile heas hoos Harry Kane.

Teisipäevase Meistrite liiga rekordilise võidu järel plaanib Punaste peatreener Jürgen Klopp küll vahetusi, kuid Ragnar Klavani aktsiaid see ilmselt ei kergita. Nimelt on viimases kahes mängus suutnud keskkaitsepaar Dejan Lovren - Joel Matip puuri puhtana hoida ja Tottenhami ründejõu vastu järeleandmise teha ei saa.

Viimati pääses Klavan Liverpooli särgis platsile 19. septembril, kui liigakarikas jäädi 0:2 alla Leicesterile. Viimases viies kohtumises on eestlane küll vahetusmeestepingil olnud, kui mänguaega teeninud pole. Ilmselt ootab sama saatus teda ka täna.

Inglismaa kõrgliigas on Liverpoolil pärast kaheksat mänguvooru 13 punkti, mis annab tabelis 8. koha. Tottenham on 17 silmaga kolmandal real. Liidrina jätkab Manchester City, kellel on 9 kohtumisega kogutud 25 punkti.

Tänane Tottenhami ja Liverpooli lahing algab kell 18.