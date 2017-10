Eile kodusel vehklemise MK-etapil Tallinna Mõõk poolfinaali jõudnud ja kolmanda koha teeninud Julija Beljajeva tõusis maailma edetabeli esinumbriks.

25aastane Beljajeva on esimene Eesti naine, kes maailma edetabelis esikohta hoidnud. Tal on kogutud 178 tabelipunkti, edestades Ewa Nelipit (162) ja Emese Szasz-Kovacsit (152).

Küll aga on sama tembuga hakkama saanud üks Eesti meesvehkleja. Nimelt hoidis mõnda ega esinumbri kohta Nikolai Novosjolov.

Beljajevale on tänavune aasta igati edukas olnud: MK-etappidelt on kirjas kolm poodiumikohta, üks võit ning kaks kolmandat kohta. Lisaks on taskus EMi ja MMi individuaalsed pronksid.

Täna lööb Beljajeva kaasa ka võistkonnavõistluses, kus Eesti naiskond juulis maailmameistriks krooniti.