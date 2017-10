Manchester Unitedi peatreener Jose Mourinho tunnistas pärast eilset 1:2 üllatuskaotus Huddersfieldile, et meeskonna suhtumine oli äärmiselt nigel. "Kui kaotad kohtumise häälestatuse pärast, siis see on väga halb," sõnas Mourinho Briti meediale. "Ma ei mäleta, et olnuks isegi ühtegi sõprusmängu, kus nii halva suhtumisega oleksime esinenud." Kusjuures viimasest kaheksast liigamängust oli United suutnud oma värava puhtana hoida seitmes. Seetõttu oli uustulnuka kaks tabamust veelgi suurem üllatus. "Oleksime võinud ka ise teise värava lüüa, aga me ei väärinud seda," lisas peatreener.

"Kui ma oleksin Manchester Unitedi fänn, siis oleksin väga pettunud," nentis ta. "Kaotus on aktsepteeritav, kui vastane on parem, kuid mitte sellepärast, et nad näitavad tugevat iseloomu."

Mourinho ei salga, et ta on võistkonna käekäigu pärast veidi mures. Portugallast pahandas ka Ander Herrera sõnavõtt, kes ütles, et nad oleksid pidanud platsil rohkem kirge näitama. "Kui mängija midagi sellist ütleb, siis loomulikult paneb see mind muretsema," teatas Mourinho. "Sel juhul peaksid nemad pressikonverentsil olema ja seletama, miks nii juhtus."