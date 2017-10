Praegu vigastusest paranev Zlatan Ibrahimovic on õige pea väljakule naasmas ning on valmis sinna jääma veel paljudeks aastateks.

Esiti prognoositi kevadel trauma saanud rootslase tagasituleku tähtajaks tuleva aasta aprilli. Viimastel andmetel on Ibrahimovic aga terve juba tänavu detsembriks.

Korduvalt on räägitud sellest, kuidas vutilegendi füsioloogia erineb totaalselt keskmine inimese omast, mistõttu tema taastumine nii kiire ongi. Just seetõttu võib eeldada, et ründaja jalgpallikarjäär võib kujuneda pikaks.

"Ta on võimeline mängima veel minimaalselt 5-6 aastat," teatas 36aastase Ibrahimovici heaks töötav kuulus vutiagent Mino Raiola. "Ma ei lasegi varem lõpetada, tal tuleb minu jaoks tööd teha."

Viimati käis Manchester Unitedi ründaja platsil 20. aprillil Euroopa liiga mängus, kus saatuslik põlvevigastus teda tabaski. Esialgu tundus, et mängupaus venib vähemalt aasta pikkuseks. Nüüd pole aga välistatud, et Ibrahimovic on tagasi põllul juba 2. detsembril kohtumises Arsenali vastu.