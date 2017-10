Embrich lisas, et rahulikult ta matši vaadata ei suutnud. Peas käis pidevalt analüüs. "Näen, et siin sai natuke valesti tehtud. Seal oli vaja seda teha... Samas ei saa lubada, et kui ise rajale lähen, teen kõik samas hästi kui istudes."

"Algus oli päris kindel. Lootsin, et tüdrukud hoiavad eduseisu lõpuni, aga ei õnnestunud. See ei ole esimene selline kaotus ja arvan, et pole ka viimane. See on sport. Vehklemine on keeruline ala. Me võitsime Saksamaad nende territooriumil, nüüd nemad võitsid meid. Pole hullu, järgmine kord läheb paremini."

"Saksamaa vehkles väga kindlalt. Võib-olla neil polnud täna nii suurt pinget kui kodumaal. Pisiasi, aga mõjutab hästi palju. Isegi kui meie tüdrukud läksid ette, siis nad pressisid ja tegid konkreetseid liigutusi. MMil nad kartsid, ma arvan."