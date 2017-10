The Faction Collective sai maha suurejoonelise filmiprojektiga, milles osalevad ka Eesti freestyle-suusatajad Kelly ja Henry Sildaru.

"This is Home" ehk maakeeli "See on kodu" filmiti pika aja jooksul nii Euroopas kui Ameerikas. Eesmärk on näidata, kuidas suusamaailma superstaarid oma kodukohas treenivad. Muuhulgas käidi ka Soomes, kust on pärit Sotši olümpiamängude 13. mees Antti Ollila.

Esmakordselt jõudis film rahva ette 7. oktoobril Prantsusmaal High Five’i festivali raames. Praegu käib suuremat sorti tuur ning 4. novembril linastub "This is Home" ka Tallinnas, kuid rohkem infot veel kodulehel ei jagata.