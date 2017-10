Klavani viimaseks matšiks ongi praeguse seisuga jäänud 19. septembri kohtumine Leicesteriga. Inglismaa tippklubide hulgas on just liigakarikas koht, kus tihti ka varumeestele antakse võimalus end tõestada. Selles mõttes oli sarjast väljalangemine Klavani jaoks üsna valus hoop.

Viljandi mehel on kirjas üks mäng Meistrite liiga kvalifikatsiooniringis Hoffenheimi vastu, kui sekkus väljakule viimaseks kaheks minutiks. Inglismaa kõrgliigas on eestlane platsil käinud Crystal Palace’i, Manchester City ja Burnley vastu (kõigis kolmes matšis 90 minutit). Liigakarikas tegi Klavan täismängu Leicester City vastu, kuid 0:2 kaotusega langeti konkurentsist.

Millal võiks Klavan taas mängu saada? Üsna kindel on see, et kui keskkaitsjad Joel Matip ja Dejan Lovren on piisava tervise juures, usaldab peatreener Jürgen Klopp just neid. Järgmised viis mängu peab Liverpool vastavalt Huddersfield Towniga, Mariboriga, West Ham Unitediga, Southamptoniga ja Sevillaga.