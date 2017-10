Kalevi spordihallis toimunud vehklemispidu nimega Tallinna Mõõk on selleks korraks peetud. Eelmise aasta edu ei õnnestunud eestlannadel korrata, kuid ilusaid hetki jagus nädalavahetusse küll.

„Mingi elukutse peab ikka olema,“ ütleb ta. „Õppisin seda eriala (õendust - M.T.), see on mulle huvitav. Ei tahtnud oma kraadi kaotada. Selleks pean vähemalt kuus kuud töötama, aga kui see mind ei sega, siis võin jäädagi sinna tööle. Praegu kõik meeldib. Saan uut infot ja arenen.“

Ta tunnistab, et algus on olnud raske, sest pole peaaegu kolm aastat meditsiiniga kokku puutunud. Ent kollektiiv olevat väga hea ning vanemõde arvestab graafiku koostamisel tema spordikarjääriga. Ühesõnaga, praegu klapivad töö ja vehklemine kenasti. Seda tõestas ka Tallinna Mõõga individuaalturniir, kus Beljajeva saavutas auväärt 3. koha.

Kusjuures poolfinaalini vehkles ta nõnda kindlalt, et publik Kalevi spordihallis unistas juba esikohast. Oli põhjus veerand- ja poolfinaali lahutanud kahes tunnis või milleski muus, aga poolfinaali algus läks Beljajeval totaalselt rappa. Hiljem matš võrdsustus, kuid 8:15 kaotus valitsevale maailmameistrile Tatjana Gudkovale oli tõsiasi. Ometi pidas Beljajeva tulemust kordaminekuks ja lubas end õnnitleda.

Julia Beljajeva (sinises) poodiumil. (Stanislav Moškov)

Raske oleks ka nuriseda, sest pärast juuli lõpus toimunud edukat Leipzigi MMi võttis ta esimest korda mõõga kätte alles septembri alguses. „Kui hakkasin taas treenerilt tunde võtma, siis isegi imestasin, et tegelikult on vorm päris hea. Isegi torge polnud selle ajaga kuhugi kadunud.“

Näikse, et 2017 on Beljajeva aasta. Kevadel avas ta Legnanos oma MK-etappide võiduarve, misjärel saavutas Budapesti GP-l teise koha ning naasis suvel nii EMilt kui ka MMilt pronksmedaliga. Ja nüüd siis kodusel MK-etapil poodiumil, mis kergitas ta maailma edetabelis esikohale. Ajalooline hetk, sest ükski Eesti naine pole varem planeedi esinumber olnud.

Kaaberma järeldus: Beljajeva saab ankrunaisena hakkama

Eesti epeenaiskond oli Tallinna Mõõgal erakordses olukorras, sest tavapärane ankrunaine Irina Embrich vaatas randmevigastuse tõttu võistlust tribüünilt. Peatreener Kaido Kaaberma usaldas vastutusrikka rolli Julia Beljajeva kanda, kelle jaoks oli tegu sisuliselt esmakordse kogemusega.

„Oli natuke hirmus, aga arvan, et sain päris ilusti esimese korra kohta hakkama,“ lausus Beljajeva pärast võistlust. „[Kohanemisega] läheb ikka aega, see on väga suur vastutus.“

Kui kaheksandikfinaal Soomega oli pigem korraliku soojenduse eest, siis järgmine matš Saksamaaga läks kohe nugadele. Otsustav minimatš Beljajeva ja Alexandra Ndolo vahel algas seisult 13:13, kuid lõppes kahjuks eestlannade 21:26 kaotusega. Meie võitsime sakslasi suvise MMi veerandfinaalis nende kodus Leipzigis, eile võtsid nad revanši.

„Mäletan, et kui minut oli lõpuni ja seis oli võrdne, siis tundsin, kuidas keha läheb krampi,“ tunnistas Beljajeva. „Mul on paar korda varem ka nii olnud. Kui pinge on liiga suur, jäädki krampi. Närvitsesin liialt, tuleb lõdvalt vehelda, nagu ikka.“

Pingevabamas õhkkonnas alistas Eesti esmalt 45:31 Ukraina, seejärel 38:31 Venemaa. Kokkuvõttes kolm võitu ja üks kaotus, aga viies koht. Peatreener Kaido Kaaberma jäi nii päeva kui ka uue ankrunaisega enam-vähem rahule.

„Kahes viimases matšis ta täiesti õigustas end. Jah, Ukrainaga oli lihtsam +6 pealt rahulikult minna. Aga Venemaa vastu +2 pealt pidas survele väga hästi vastu,“ kiitis Kaaberma. „Beljajeva sai oma ristsed kätte. Nägime, mis ta on. Järeldus on see, et ta võib viimaseid matše teha. Ei pea teda proovima, [kui Embrich tagasi on], aga teame, et ta on valmis.“

Ka Beljajeva ise ei nurisenud enda kallal. „Olen väga tänulik, et mul oli selline au ja võimalus lõpetada matši. Sain hästi suure kogemuse, mis aitab areneda. Vehklen küll palju võistkonnas, aga viimane matš pingutab kõige rohkem närvisüsteemi. Hea meel, et sain seda rolli enda peal proovida.“

Kolme nädala pärast toimuval Hiina MK-etapil tuleb eestlannadel suure tõenäosusega samuti Embrichita hakkama saada. Ent Beljajeva hinnangul võiks ka kogenuima liikme olemasolul vahel kedagi teist otsustavasse lahingusse saata. „Võib-olla mitte nii otsustavas ringis, aga keegi võiks olla valmis Irat asendama, kui tal midagi juhtub ja ta ei saa võistelda.“

Embrich elas kogu nädalavahetuse tribüünil omadele kaasa, kuid tunnistas, et ise rajal olla on märksa mõnusam. „Kõrvalt vaadates ei saa kuidagi aidata, aga tahaks.“

Kirpu leidis uue treeneriga kiirelt sümbioosi

Hiljuti ületas uudiskünnise teade, et Erika Kirpu alustas koostööd Itaalia tippjuhendaja Angelo Mazzoniga, kes Kalevi spordihalliski teda usinalt juhendas. Esimese hooga paistab neil kõik sujuvat.

„Võin ausalt öelda, et ei kujutanudki ette, et võõra inimesega on nii mugav olla,“ lausus Kirpu siiralt. „Tõesti, ta ütleb momente, mida ma olen kuskil juba mõtelnud või tundnud. Näen, et see, mida ta ütleb, töötab. Nii peabki koostöö treeneriga välja nägema.“

Erika Kirpu kuulab Angelo Mazzoni (vasakul) nõuandeid hoolega. (Stanislav Moškov)

Individuaalturniiri 1/8-finaalis lisaajal torgetega 9:11 valitsevale maailmameistrile Tatjana Gudkovale kaotanud Kirpu tõdes pärast, et ei suutnud tolle ega ka eelnenud matši otsustavatel hetkedel Mazzoni juhtnööre ellu viia.

„Minu jaoks pole väga mugav olukord, kui vastane pressib mind kurjalt ja lammutab tugevalt läbi tera. Siis treener ütleski mulle, et pane relv kõrvale, ära anna talle relva. Aga mul oli nii suur soov torgata, et mõtlesin, et vot-vot kohe…“

Kirpu lisas, et kolme nädala pärast toimuvale Hiina MK-etapile treener temaga rahanappuse tõttu kaasa ei tule, küll aga detsembri alguses Doha GP-le. Kahe võistluse vahel treenitakse koos Itaalias, kus Kirpugi end koos kavaleriga sisse seadnud.

Pisipoeg leevendab Lehise kaotusvalu

Aprillis emaks saanud Katrina Lehis (22) naasis 10kuulise pausi järel rahvusvahelisele areenile, kui jõudis Tallinna Mõõgal 64 sekka. Põhiturniiri avaringis kaotas ta 11:15 itaallannale Roberta Marzanile.

Pärast matši sammus Lehis otsejoones oma pisipoja juurde, kes koos isaga vapralt emmele kaasa elas ja alles pärast vankrisse uinakule läks. On näha, et Lehis naudib nii sportlase kui ka ema rolli.

„Ma ei võta kaotust traagiliselt. Kui tulen rajalt ära, siis väike kutt ootab mind. Ma ei saa [kaotust] võtta nii meeletult südamesse. Muidugi ei taha kaotada ja on paha tunne, aga elu läheb edasi. Tuleb sellest õppida. Ja ma õpingi.“

Katrina Lehis koos pisipoja ja lapse isaga. (Stanislav Moškov)

Rahvusvahelisel võistlusel osales Lehis viimati mullu detsembris. Augustis osales ta kodulinnas Haapsalus Valge Daami turniiril ning septembri lõpus Eesti karikavõistlustel, kuid MK-etapi tase on siiski midagi muud.

„Sel tasemel peab vorm veel parem olema. Trenni on vaja kõvasti teha, aga kõik tuleb ajaga. Ma ei muretse. Kui trenni teed, siis ega tulemata jää.“

Emakohustustest hoolimata kavatseb Lehis alanud hooaega võtta tõsiselt ja võistelda nii palju, kui poeg lubab. Kõige kaugemad paigad, näiteks kolme nädala pärast toimuv Hiina MK-etapp, jäävad külastamata, kuid laias laastus mingit poole vinnaga tegemist pole.

16aastane Loit tõmbas tähelepanu

Vanuse poolest veel juunioride klassi kuuluv Karoliine Loit (16) tõestas Tallinna Mõõgal, et tema arengul tasub silma peal hoida. Vähe sellest, et ta 160 naise konkurentsis põhiturniirile ehk 64 sekka jõudis.

Karoliine Loit. (Tiina Kõrtsini)

Põhiturniiri avaringis hakkas ta sitkelt vastu Rio de Janeiro olümpiavõitjale Emese Szasz-Kovacsile, kes noorukese Loidi vastu oma kogemused alles viimasel kolmandikul maksma pani. Ent 11:15 kaotus on kaugelt häbist.

Eestlanna jaoks oli tegu karjääri teise täiskasvanute MK-ga, esimene toimus aasta eest samuti Tallinnas (57. koht).

Tallinna Mõõk

Individuaalvõistlus

1. Mara Navarria (Itaalia)

2. Tatjana Gudkova (Venemaa)

3. Julia Beljajeva

3. Emese Szasz-Kovacs (Ungari)

...

13. Kristina Kuusk

15. Erika Kirpu

23. Nelli Differt

51. Katrina Lehis

62. Karoliine Loit