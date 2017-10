„Jah, tuleb oluline nädal. Kuigi meil pole ühtegi võitu garanteeritud, siis hoopis lõbusam oleks olla kahe võidu ja kaotuse peal, samas on võimalik ka null ja neli. Tunnen juba, et kõhus on pisut teistmoodi tunne. Selliseid mänge ei tahaks kohe kindlasti kaotada,“ rääkis Kalev/Cramo peatreener Alar Varrak pühapäeva õhtul.

Kui kalevlased on kindlalt alla jäänud Krasnodari Lokomotiv-Kubanile ja Kaasani Unicsile, siis Parma on selge vahega kaotanud Himkile ja Peterburi Zeniidile.

„Ei saa öelda, et näiteks Himki oleks neist üle sõitnud. Mängu oli kõvasti ja mingit tiksumist Himkil Parma vastu polnud – pingutada tuli sisuliselt lõpuni. Nende mäng on üsna vaba ja kombinatsioonid pole väga tähtsal kohal. Pigem kasutatakse ära üks-ühele ja kate-kattest olukordi. Kaks tagamängijat – Frank Gaines ja Codi Miller-McIntyre – on minu arvates väga head valikud ja Parma mäng käib suuresti läbi nende,“ iseloomustas Varrak homsest vastast.

Alar Varrak (Martin Ahven)

Septembri alguses kohtusid Kalev ja Parma Liepajas peetud kontrollturniiril ning siis jäi 83:76 peale Venemaa klubi. Samas märkis Varrak, et taktikaliselt pole sellest kohtumisest suurt midagi kaasa võtta, sest toona said mänguaega ka rotatsiooni mitte kuuluvad pallurid.

Kalev/Cramo pallurite tervis on enam-vähem korras, vaid Erik Keedus sai üle-eelmisel nädalal paugu roiete piirkonda ja jättis vahele kaks Eesti liiga mängu. Eile suutis ta juba treeningu kaasa teha ja peaks homme mängukorras olema.

Kalev otsib jätkuvalt tagaliini täiendust, aga sisuliselt ollakse tagasi kahe nädala taguses ajas. Varrak ootas pikka aega ameeriklase Thaddus McFaddeni jah-sõna, aga diilist asja ei saanud. 30aastane McFadden oli Kalevi jaoks tuttav pallur, sest FIBA Meistrite liiga kvalifikatsiooni avaringis mängiti just tema ja Makedoonia klubi Karpoš Sokoli vastu.

„Oli päris naljakas olukord. Hinnaklass ja mees sobisid. Agent ütles samuti, McFadden tahaks meile tulla, aga asjad hakkasid venima. Aina lubati ja lubati, aga lõpuks andsime neile ultimaatumi ja siis teatas klubi, et nad ei lase teda ikka vabaks. Ootasime tema taga kaks nädalat,“ meenutas Varrak.

„Midagi meil huviorbiidis on, aga homme oleme targemad. Mingi võimalus on, et saame juba Avtodori mänguks täiendust, aga teine küsimus on see, kas võimalik mängija meid juba Saraatovis aidata saaks. Pigem siiski mitte,“ lisas ta.