Tippsportlaste mootor ei armasta tühikäigutuure, sestap puhatakse vähe. Samas leitakse selleks lühikeseks ajaks põnevaid tegevusi. Näiteks sõudja Allar Raja on käinud jahil ja laskesuusataja Rene Zahkna ronis Bali saarel vulkaani otsa.

Septembris MMil neljapaadi koosseisus pronksmedali võitnud Raja põhimõtted on pika ja eduka karjääri jooksul muutunud. „Noore sportlasena ei tahtnud üldse puhata,“ ütleb ta. „Kui hooaeg läbi sai, siis mõtlesin: nüüd on hea võimalus treenida, et tugevamatele järele jõuda.“

Raja sõnul on sõudjatel pärast MMi kolme nädala pikkune hingetõmbepaus. „Võime teha kõike, mida soovime. Aga puhkuse järel toimub kaheksapaatide regatt. Tekib huvitav olukord – keegi pole eriti liigutanud ja äkki tuleb sõita 5,6 kilomeetrit täie auruga. Viime keha šokki ning hakkame tööle.“

Praegu naudib Raja iga puhkuseminutit. „Ärkan koos perega, söön lähedastega hommikusöögi ja veedan nendega võimalikult palju vaba aega. Treening- või võistlusperioodil niisugust võimalust pole,“ jutustab ta.