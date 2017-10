Vormel-1 USA GP võitis Mercedesel kihutav britt Lewis Hamilton, kuid maailmameistriks teda veel täna ei kroonitud. Teisena lõpetas Sebastian Vettel (Ferrari), kolmanda koha sai Kimi Räikkönen (Ferrari).

Viimasel ringil möödus Max Verstappen (Rad Bull) küll Räikkönenist, kuid kohtunikud määrasid pärast finišit hollandlasele viiesekundise karistuse ning taas tõusis kolmandaks Räikkönen.

BREAKING: Max Verstappen given a five-second time penalty for leaving the track and gaining an advantage



RAI now promoted to P3#USGP 🇺🇸 pic.twitter.com/AxTOM0GxYI