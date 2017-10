Korvpalliliiga NBA hooaeg on alles noor, enamikul meeskondadel on selja taga alles kolm põhiturniiri mängu. See aga ei takistanud Phoenix Sunsi omanikku Robert Sarverit pärast järjestikke kaotusi oma tiimi peatreenerit hundipassiga minema saatmast.

Earl Watsoni juhtimisel alustas Phoenix tänavust hooaega eriti nukralt. Hooaja avamängus saadi 48punktiline (76:124) ketukas Portlandi meeskonnalt, mis kirjutati ka NBA rekordiraamatusse, kui hooaja avamängu suurimad kaotusenumbrid.

Järgmistes kohtumistes vannuti napilt 130:132 alla Los Angeles Lakersile ning seejärel 88:130 Los Angeles Clippersile.