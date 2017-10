Jalgpalli Prantsusmaa kõrgliigas oli PSG kümnendas mänguvoorus püstihädas Marseille' meeskonnaga, kellega võõral väljakul alles Edinson Cavani üleminuti väravast 2:2 viik tehti.

Pealinlased jäid kaotusseisu juba 16. minutil, kui 30 meetrilt oli täpne Luis Gustavo. Siiski oli Pariisi klubil sellele vastus olemas oma 222 miljoni euro mehe Neymari näol, kes 33. minutil Cavanilt saadud söödu postipõrkega üle väravajoone kõksas.



Teisel poolajal jõudis esimesena sihile kodumeeskond, kui vahetusmees Clinton N'Jie pusimisvõitluses Adrien Rabiot'ga peale jäi ja palli värava ette saatis, kust Florian Thauvin selle kerge vaevaga väravaks sepistas.



Siis aga hakkas juhtuma. Esmalt teenis Neymar 85. minutil oma esimese kollase kaardi ning kõigest kaks minutit hiljem hakkisid teda Marseille' mehed nii tõsiselt, et mehel katus ära sõitis. Selja tagant jalgadesse lennanud vastasele hüppas Neymar kehaga rindu ning see oli piisav, et mees silme ees teist kollast kaarti näeks ja punasega väljakult ära saadetaks.



Siiski lõppes kohtumine PSG jaoks positiivselt, sest kohtumise kolmandal üleminutil keerutas Cavani karistuslöögi täpselt lati alla ning mäng viigiseisul 2:2. ka lõppes.

