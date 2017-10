Itaalia ajaleht Tuttosport kinnitas, et Pariis Saint-Germaini ründetäht Kylian Mbappe on valitud ülekaalukalt Euroopa parimaks alla 21aastaseks jalgpalluriks.



Prantsusmaa klubi ründaja, kes on käimasoleval hooajal on 11 kohtumisega löönud 4 väravat ning jaganud 4 väravasöötu kogus kokkuvõttes 291 häält. Teiseks jäi Barcelona värske täiendus Ousmane Dembele (149 häält), kes on praegu vigastusega väljas ning kolmanda koha napsas endale Manchester Unitedi edurivimees Marcus Rashford (76), kes puksis napilt esikolmikust välja linnarivaali City ründetuusa Gabriel Jesuse (72.)



Esikümne lõpetasid Milani väravavaht Gianluigi Donnarumma, Borussia Dortmundi ründaja Christian Pulisic, Ajaxi mängumees Kasper Dolberg, Celta Vigo ääreründaja Emre Mor, Fiorentina noorpallur Federico Chiesa ja Juventuse lihvimata talisman Rodrigo Bentancur.



Vinge tunnustuse on teiste seas varem pälvinud Lionel Messi, Wayne Rooney, Cesc Fabregas ning Sergio Agüero. Kahjuks pole aga kõikide noorpallurite karjäär pärast auhinna võitmist ülesmäge läinud. Nukralt on läinud näiteks Andersonil, Alexandre Patol ja Mario Balotelli ning soovitud tipptasemel pole veel jalga kinnitanud ka mullune võitja Renato Sanches.

CONGRATULATIONS: @KMbappe wins the 2017 Golden Boy Award. 🏆🎉



🇫🇷 Games: 43

⚽️ Goals: 24

🎯 Assist: 11

👶 Age: 18



Well deserved 😎👏 pic.twitter.com/OdCQC5tbKK — SPORF (@Sporf) October 23, 2017