"See on selge märguanne meile ja ka ülejäänud maailmale, et FIFA ei hooli [naiste jalgpallist]," sõnas 2015. aastal USAga MM-kulla võitnud Rapinoe. "Auhinda ei saa tõsiselt võtta, kui sellele kandideerib mängija, kellest sa mitte kunagi varem midagi kuulnud pole."

127 kordne USA jalgpallikoondise internatsionaal Megan Rapinoe on rahvusvahelises alaliidus pettunud. FIFA nimetas aasta naisjalgpalluri üheks nominendiks 18aastase Deyna Castellanose, mis on ameeriklanna arvates täiesti kohatu.

"Kui mõni meespallur, kes ei teeni sellega isegi elatist, saaks nomineeritud, siis olen kindel, et nad tegeleksid sellega. See on häbiväärne, et meie puhul nii ei käituta," arvab ameeriklanna.