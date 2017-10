Ameeriklaste olümpialootuse freestyle-suusatamises Michael Lillis suri laupäeva öösel vastu pühapäeva une pealt.

Treeninglaagrite vaheliseks perioodiks koju puhkama sõitnud talisportlase avastasid surnuna tema vanemad, kes hommikul noormeest äratama läksid.

"Oleme hetkel šokis ja üritame lihtsalt aru saada, mis see kõik endast tähendab ja kuidas see võimalik oli," sõnas suusataja treener Johnny Kroetz viidates faktile, et noormees oli paremas konditsioonis kui enamik sealselt populatsioonist. "Selliseid asju ei peaks juhtuma."



Michaelil oli kaks venda Jon (23) ja Chris (19), kes samamoodi freestyle-suusatamisega tegelesid. Vendades vanem on valitsev maailmameister ja keskmine vend Chris võitis mullu oma esimese MK-etapi Valgevenes.