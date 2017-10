Jalgpalli Inglismaa kõrgliiga on nõudnud oma kolmanda ohvri. Evertoni jalgpalli klubi otsustas lõpetada töölepingu nende senise peatreeneri Ronald Koemaniga.

Liverpooli linna sinine klubi alustas tänavust hooaega küll hästi, alistades hooaja avamängus Stoke'i 1:0 ning viigistades teises voorus tabelijuhi Manchester Cityga.

Pärast seda on kõik aga allamänge läinud. Viimasest kaheteistkümnest mängust on Everton võitnud vaid kaks ning kaotatud on sealjuures seitse. Pärast üheksat vooru hoiti liigatabelis 18. kohta kaheksa punktiga.



Hollandlane tõusis Evertoni treeneriks möödunud aasta juunikuus, kui sõlmis meeskonnaga kolme aastase lepingu. Mullu lõpetati Inglismaa kõrgliigas seitsmendal kohal ning pääseti Euroopa liigasse.

Koemanist varem on tänavu Premier League's hundipassi näinud Craig Shakespeare Leicesteri ja Frank de Boer Crystal Palace'i eesotsast.