Eesti käsipallikoondis kogunes täna hommikul Tallinnas esmakordselt pärast enam kui pooleaastast pausi, et valmistuda kaheks MM-valikmänguks Bosnia ja Hertsegoviina vastu. Meie rahvusmeeskonna abitreener Paavo Nelke vahendab esimesi muljeid: "Esimene treening möödus rahulikult. Kõik, kes kohal, on terved ja täies mängujõus. Andris Celminš jõudis trenni lõpuks kohale ning õhtuks ootame veel Dener Jaanimaad, Mikk Pinnoneni ja Armi Pärti, kel kõigil eile liigamängud olid. Siis saame täie koosseisuga ühe treeningu teha ja varavalges juba lennuki peale. Mis on minu ja peatreener Rein Suvi jaoks ülitähtis, on meeskonna sisekliima. Ja hetkel tundub, et kõik on väga hästi – fiiling oli saalis mõnus! Eks mõned mehed ole meil siin koondises nii-öelda "parajad pähklid", aga selleks treenerid ongi, et vajadusel nendega individuaalset tööd teha.

Meie õnneks on enamikel koondislastel ohtralt mängupraktikat ja mis peamine, nad on klubides ka heas hoos. Nüüd on vaja kiirelt koostöö ja sisekliima klappima saada. Aega selleks muidugi eriti pole, ent nii need koondiseasjad käivadki. Treenerid annavad oma parima, aga platsil on ikka mängijad, kes tulemuse vormistavad.

Olen kahe aastaga Riihimäe Cocksis leedulase Gintaras Savukynase kõrval saanud väga kõva kooli, aga vastutus on koondise juures veidi erinev. Soomes töötan pigem väravavahtidega ja annan vajadusel peatreenerile nõu, koondises on roll pisut suuremgi. Loomulikult on kõik peatreenerid erinevad, meil Reinuga sujub koostöö suurepäraselt."