„Klubitreeneri töö on minu jaoks palju huvitavam, sest annab võimaluse iga päev mängijatega tegeleda,“ sõnas Vaprusega kolmeks aastaks käed löönud Zelinski telefonitsi Õhtulehele. „Ja kui on võistlusperiood, saan igal nädalavahetusel oma töö peegelpilti vaadata. Tundsin, et just seda ma praegu vajan. Kaks asja jooksid paralleelselt ja ühel hetkel teed ristusid.“