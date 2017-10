Kiiruisutaja Marten Liiv (20) alustas olümpiahooaega rahvusvaheliste võistlustega Saksamaal Inzellis. Enim väärib märkimist möödunud reedel 1000 meetri distantsil püstitatud uus rahvusrekord 1.10,51.

Vana tippmark 1.10,74 kuulus samuti Liivi nimele. Uus rekord andis talle tol mõõduvõtul sakslaste Joel Dufteri ja Nico Ihle järel kolmanda koha. Kusjuures Inzellis uisutatud aeg jääb Pyeongchangi olümpianormile (1.10,50) alla vaid ühe sajandikuga.

"Endale tuli [hea aeg] tegelikult üsna üllatusena," lausus Liiv Õhtulehele. "Ei arvanud, et olen hetkel võimeline sellist aega sõitma, kuna trennides tundsin, et kiirust eriti pole. Aga võistuste ajaks sain kuidagi end kenasti käima ja sõit läks väga hästi. Usun, et vorm on hetkel hea. Eks alguses ikka jäi kerge kripeldus sisse, et 0,01 sekundit [olümpianormist] puudu jäi, aga see oli väga lühiajaline."