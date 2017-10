Vanad hädad! Kalevil on tänavu sisuliselt igas mängus olnud periood, kus nad väljakult mõneks ajaks justkui kaoks. Täna lõi see eriliselt välja teisel veerandajal, kui tuppa hakkas tulema nii uksest kui ka aknast. Küll ei jõutud kaitsesse tagasi, küll lasti endale positsioonirünnakus lihtsalt ära teha. Veel enam, esimest korvi oodati neli ja pool minutit. Tasuks -16punktiline auk. Järgmised kaks punkti ilmusid tabloole siis, kui tablool säras 3.01. Vastane sai sealt meeletult enesekindlust.

2. Kas Kalevil on Ühisliigas play-off´i lootust?

Pigem mitte. Kuigi Kalev pidas Ühisliigas juba hooaja kolmanda mängu, siis esimene reaalne mõõdupuu oligi tänane kohtumine. Kubani Lokomotiv ja Kaasani Unics on lihtsalt veidi teisest liigast. Niisiis, tekitas tänane kohtumine kahetisi emotsioone.

Ühest küljest oli momente, kus Kalev näitas kohutavat korvpalli nii rünnakul kui kaitses. Teisalt, sisu näidati sellega, et raskes seisus ei antud alla ja võideldi viimse hingetõmbeni. Kaotus on siiski tõsiasi ja see loeb. Jääb vaid loota, et tagamängija keda ammu ootame, päästab Kalevi.

3. Milline on rahva huvi Eesti meisterklubi tegemiste vastu?

Lahja. Kuigi Eesti mõistes hiiglaslikust Saku suurhallist koliti tänaseks Kalevi spordihalli, siis vabu kohti leidus julgelt. Umbes 1500 pealtvaatajat mahutava halli täis saamine peaks Kalev/Cramole olema igapäevane, kuid kahjuks jäädakse sellest (veel) kaugele. Reaalsus on see, et rahvas tahab tulemusi, mistõttu on kõik kalevlaste endi teha.

4. Kes oli Kalevi parim?

Cedric Simmons. Keskmängija oli täna ainuke, kes täielikult oma ära tegi ja natuke lisagi. Rünnakul pea ilmeksimatu tegutsemine, kindlus lauavõitluses ja kaitses abistamine muutsid Simmonsi täna asendamatuks. Samuti oli ameeriklane hingega mängu juures, sütitas kaaslasi ja võitles iga olukorra nimel. Leegionäri kontosse lõpuks 17 punkti, 9 lauapalli ja 3 blokki.

5. Mida edaspidi parandada?

Kaitsemängu. Kalevil on juba hooaja algusest olnud probleeme individuaalse kaitsemänguga. Nii ka täna. Eelkõige on hädas tagamehed, kes nobedatelt konkurentidel endale ära lasevad teha. Alt tuleb abi ja see omakorda loob hulgaliselt võimalusi rünnaku lõpetamiseks - lihtne! Räägitakse, et kaitsemäng on suures osas kinni tahtmises. Kuivõrd kohati suudetakse vastaseid hiilgavalt pidurdada, tuleks igal mängijal peeglisse vaadata.

6. Mida ütlesid asjaosalised?

Lisame kommentaarid esimesel võimalusel.

7. Mis saab edasi?