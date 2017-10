Eesti dopinguvastane distsiplinaarkolleegium määras positiivse dopinguproovi andnud noorujujale kaheaastase võistluskeelu.



Eesti Antidopingu juhatuse liige Elina Kivinukk märkis, et kuna tegemist on alaealise sportlasega, ei näe maailma dopinguvastane koodeks ette sportlase nime avalikustamist, kuid karistuse kandmist jälgivad alaliit ja Eesti Antidoping hoolikalt.



„Lisaks algatasime täiendava uurimise, et välja selgitada, kuidas keelatud ained üldse noore inimeseni jõudsid. See on ka hoiatus võimalikele dopingutarvitajatele ja dopingu tarvitamise õhutajatele – me suhtume keelatud ainetesse väga tõsiselt, karistame pettureid ning otsime üles ka need, kes noortele dopinguaineid pakuvad,“ ütles Kivinukk pressiteate vahendusel.



18. juunil testitud alaealise ujuja dopinguproovist leiti keelatud aineid – anaboolseid steroide. Positiivse proovi tõttu algatas Eesti Antidoping uurimise, mille käigus võeti selgitused ka sportlaselt ja tema esindajalt. Samuti toimus Eesti dopinguvastase distsiplinaarkolleegiumi istung, kus osalesid nii sportlane ja tema esindaja kui ka Eesti Antidopingu ja Eesti Ujumisliidu esindajad.



Kolleegium otsustas määrata noorsportlasele kaheaastase võistluskeelu, mis hakkas kehtima 14. juulil 2017. Võistluskeelu viimane päev on 13. juuli 2019. Distsiplinaarkolleegiumi otsusega on tühistatud sportlase võistlustulemused alates 18. juunist 2017, kui sportlane positiivse proovi andis. Kuna proov anti võistluste teisel päeval, on Eesti Ujumisliidul võistluste korraldajana õigus otsustada samal võistlusel eelnevalt saavutatud tulemuste tühistamise üle.