Autoralli MM-sari jätkub sel nädalalõpul Walesi ralliga, kus Ott Tänak saavutas aasta eest koos toonase kaardilugeja Raigo Mõlderiga 2. koha.

"Walesi ralli on igas mõttes klassikaline," lausus Tänak M-Spordi pressiteate vahendusel. "Päevad on pikad ja tingimused ettearvamatud, aga see on rallisport ja see teebki Walesi rallist aasta ühe suurima väljakutse. Kui teed Walesis hea tulemuse, siis tead, et oled õnnestunud.

See on mu seitsmes Walesi ralli. Mul on siit head kogemused. Naudin siinseid väga kiireid ja voolavaid katseid. Need võivad muutuda üsna libedaks ja nii-öelda poleerituks teise läbimise käigus, aga veelkord, see ainult suurendab väljakutset, mis teeb selle ralli nii eriliseks.

Mõistagi on see tiimile väga tähtis nädalavahetus. Oleme millegi väga erilise (meeskondliku MM-tiitli - M.T.) kindlustamise veerel. Kogu tiim rügab kõigest väest, et eesmärk täita. Kui me [kaardilugeja Martin Järveojaga] suudaks nädalavahetuse lõpetada rallivõiduga, oleks veelgi parem."