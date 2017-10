Korvpalli Balti liiga on pärast 2010ndaid aastaid tippmeeskondade eemale jäämisel iga hooajaga oma sära kaotanud, kuid siiski vapralt ellu jäänud. Nõnda pannakse vurr keerlema ka tänavu, kuid oluliste uuendustega.

Nimelt on üle mitme hooaja paigas kindel süsteem – need võistkonnad, kes alustavad võistlust põhiturniirilt, selgitavad ka kevadel parimad. Varasemalt on play-off´ideks liitunud nii mõnigi tiim, kellel eurosarja teekond varakult otsa saab. See omakorda on pannud ebaausasse olukorda võistkonnad, kes terve talve magusa koha nimel rassinud.

Küll aga pole revolutsioon Balti liiga taset oluliselt nõrgendanud. Mullu kaheksa hulka jõudnud meeskondadest ei tee tänavu kaasa vaid kaks: Kalev/Cramo ja Riia Barons. Küll aga on tagasi vanad tuttavad leedukad Šiauliaist ja konkurentsi tihendab oluliselt Minski Tsmoki, kes teadupärast Ühisliigaski kaasa lööb.