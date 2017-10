Londonis toimub täna rahvusvahelise jalgpalliliidu FIFA auhinnagala, kus tunnustatakse aasta parimaid. 2017. aasta ilusaima värava eest antava Puskase auhinna viib endaga koju Londoni Arsenali ründaja Olivier Giroud.

Giroud lõi kauni värava aasta esimesel päeval Inglismaa kõrliigas Crystal Palace'i võrku. Lõpphääletusel edestas ta Venetsueela U17 neidude koondise liiget Deyna Castellanost ja Lõuna-Aafrika Vabariigi meistriliiga klubi Baroka väravavahti Oscarine Masuluket.

Castellanose värav:

Are you backing @deynac18 to win the Puskas award tonight? #DeynaCastellanos #TheBest pic.twitter.com/GZmYBULzLZ

Masuluke värav:

If you don't know why #OscarineMasuluke is trending,here's the reason and he'll make history tonight at the #FifaAwards...All the best. 🙌 🙌 pic.twitter.com/PXzh5HJpEg