SULGPALL

Pariisis algas täna sulgpalli superseries kategooria turniir, kus lõi kaasa Eesti esireket Raul Must.



Tugeva tasemega French Openil pidi Must alustama kvalifikatsioonivõistlusest, et püüda kohta 32 parima seas põhitabelis. Mustale tõi loos vastu temast kümmekond kohta maailma edetabelis eespool olev Wei Nan’i Hongkongist (BWF 48).



Must kaotas esimese geimi, kuid suutis viimastel punktidel teises geimis seisu viigistada. Kolmandas geimis olid mõlemal omad võimalused, esmalt sai matšpalli võimaluse Must, kuid ei suutnud seda võiduks mängida. Oma kolmandalt matšpallilt vormistas Wei Nan võidu 21-16, 21-23, 24-22.



“Kahjuks jäi täna heast tulemusest natuke puudu, kuid tegin siiski korraliku mängu. Wei Nan pole küll maailma edetabelis väga kõrgel, kuid mängib tipptasemel sulgpalli, millest andis tõestust ka tema hea esinemine eelmisel nädala Taanis Superseries Premier turniiril.



Napp kaotus näitab pigem, et olen tõusmas heasse vormi ning treeningud uue treeneri Tauno Toominguga on toonud minu mängu uut juurde”, võttis Must võistluse kokku.