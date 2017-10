Eesti parima rallisõitja Ott Tänaku tööandja M-Sport alustab neljapäeval Walesis ajaloolist rallit, kus on võimalik kindlustada meeskondlik MM-tiitel. Kunagi varem pole ükski eratiim sarnase saavutusega hakkama saanud.

Tiimi omanik ja juht Malcolm Wilson püüdis toimuvat kirjeldada, kuid jäi raskustesse. „Raske on leida sõnu kirjeldamaks, kui olulise saavutuse lävel me sellel nädalal oleme,“ rääkis ta M-Spordi pressiteate vahendusel.

Läbi ajaloo on autoralli MMi konstruktorite karika võitnud 12 tiimi, kuid alati on tegu olnud tehasetiimidega. M-Sport kasutab küll kolmel korral tšempioniks kroonitud Fordi autosid, kuid tehase toetus on neile siiski väike. Lisaks on Wilsoni tiimi eelarve võrreldes konkurentidega pisem.